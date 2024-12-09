Росія витратила на війну проти України $200 млрд з 2022 року – Пентагон

Глава Пентагону зазначив, що в останні місяці Росія втрачала на фронті до 1000 солдатів на день

Ллойд Остін (Фото: EPA)

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила $200 млрд. Про це він сказав на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана в Каліфорнії.

Крім того, втрати Росії в живій силі склали щонайменше 700 000 осіб за цей період. А втрати за перший рік війни, за словами глави Пентагону, могли перевищити втрати Росії у всіх конфліктах із часів Другої світової війни разом узятих.

За словами Остіна, останніми місяцями окупанти втрачали до 1000 осіб на день.

Щодо допомоги від США, то американська сторона передала Україні дві батареї Patriot, 24 ракетні системи HIMARS, тисячі одиниць бронетехніки та мільйони артилерійських боєприпасів за цей час, сказав Остін. Загальна сума, виділена на військову допомогу з лютого 2022 року, становить понад $62 млрд.

Глава Пентагону зазначив, що США продовжать "протистояти Кремлю".