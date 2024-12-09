Россия потратила на войну против Украины $200 млрд с 2022 года – Пентагон

Глава Пентагона отметил, что в последние месяцы Россия теряла на фронте до 1000 солдат в день

Ллойд Остин (Фото: EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потратила $200 млрд. Об этом он сказал на Национальном форуме по безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии.

Кроме того, потери России в живой силе составили не менее 700 000 человек за этот период. А потери за первый год войны, по словам главы Пентагона, могли превысить потери России во всех конфликтах со времен Второй мировой войны вместе взятых.

По словам Остина, в последние месяцы оккупанты теряли до 1000 человек в день.

Что касается помощи от США, то американская сторона передала Украине две батареи Patriot, 24 ракетные системы HIMARS, тысячи единиц бронетехники и миллионы артиллерийских боеприпасов за это время, сказал Остин. Общая сумма, выделенная на военную помощь с февраля 2022 года, составляет свыше $62 млрд.

Глава Пентагона отметил, что США продолжат "противостоять Кремлю".