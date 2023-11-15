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Росія за пів години завдала трьох ракетних ударів під Запоріжжям. Є загиблий та сім поранених

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15.11.2023, 12:49
Росія за пів години завдала трьох ракетних ударів під Запоріжжям. Є загиблий та сім поранених - Фото
Запуск ракет С-300 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Запорізькому району, є загиблий і семеро поранених. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, з 09:50 до 10:18 росіяни тричі вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів під Запоріжжям.

Тип ракет уточнюється.

Вже відомо про загиблого чоловіка та сімох поранених, двоє з яких — жінки.

Вибухова хвиля пошкодила два будинки, дві машини та господарські споруди, які розташовані поряд із місцем завдання ударів.

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Дмитро Гриниченко
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