Росія за пів години завдала трьох ракетних ударів під Запоріжжям. Є загиблий та сім поранених
15.11.2023, 12:49
Запуск ракет С-300 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Запорізькому району, є загиблий і семеро поранених. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
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За його словами, з 09:50 до 10:18 росіяни тричі вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів під Запоріжжям.
Тип ракет уточнюється.
Вже відомо про загиблого чоловіка та сімох поранених, двоє з яких — жінки.
Вибухова хвиля пошкодила два будинки, дві машини та господарські споруди, які розташовані поряд із місцем завдання ударів.
- 10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.
- 11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.
- У ніч на 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".
- У ніч проти 15 листопада окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу.
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