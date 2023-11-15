Росія за пів години завдала трьох ракетних ударів під Запоріжжям. Є загиблий та сім поранених

Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Запорізькому району, є загиблий і семеро поранених. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За його словами, з 09:50 до 10:18 росіяни тричі вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів під Запоріжжям.

Тип ракет уточнюється.

Вже відомо про загиблого чоловіка та сімох поранених, двоє з яких — жінки.

Вибухова хвиля пошкодила два будинки, дві машини та господарські споруди, які розташовані поряд із місцем завдання ударів.

10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.

11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.

У ніч на 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".

У ніч проти 15 листопада окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу.

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