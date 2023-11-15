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Россия за полчаса нанесла три ракетных удара под Запорожьем. Есть погибший и семь раненых

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15.11.2023, 12:49
Россия за полчаса нанесла три ракетных удара под Запорожьем. Есть погибший и семь раненых - Фото
Запуск ракет С-300 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Запорожскому району, есть погибший и семь раненых. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, с 09:50 до 10:18 россияне три раза ударили ракетами по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов под Запорожьем.

Тип ракет уточняется.

Уже известно о погибшем мужчине и семерых раненых, двое из которых — женщины. 

Взрывная волна повредила два дома, две машины и хозяйственные сооружения, которые расположены рядом с местом нанесения ударов. 

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Дмитрий Гриниченко
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