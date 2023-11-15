Россия за полчаса нанесла три ракетных удара под Запорожьем. Есть погибший и семь раненых

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Запорожскому району, есть погибший и семь раненых. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По его словам, с 09:50 до 10:18 россияне три раза ударили ракетами по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов под Запорожьем.

Тип ракет уточняется.

Уже известно о погибшем мужчине и семерых раненых, двое из которых — женщины.

Взрывная волна повредила два дома, две машины и хозяйственные сооружения, которые расположены рядом с местом нанесения ударов.

10 ноября ночью Силы ПВО сбили пять из шести запущенных россиянами "шахедов" и одну ракету Х-59.

11 ноября утром Россия впервые за 52 дня нанесла ракетный удар по Киеву, но запущенный ею "Искандер" сбили на подлете.

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли ракетный удар, выпустив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

В ночь на 15 ноября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу.

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