Росія заздалегідь запланувала інформаційну атаку проти України щодо Іл-76 — омбудсмен

Лубінець заявив, що реакції Росії на аварію Іл-76 були дуже швидкими, а тому це може говорити про сплановану ІПСО

Дмитро Лубінець (Фото: скриншот з відео)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія заздалегідь спланувала інформаційну кампанію проти України у контексті аварії літака Іл-76 під Бєлгородом 24 січня. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, обмін полоненими з Росією справді планувався.

"Ми завжди присутні, щоб одразу аналізувати стан наших полонених та фіксуємо умови утримання росіян для міжнародних організацій, щоб спростовувати заяви Москви", – сказав Лубінець.

Він зазначив, що РФ несе юридичну відповідальність за полонених — це відбувається до їхнього повернення через обмін. Ворог має попереджати про маршрути транспортування полонених та забезпечувати умови їхнього утримання.

"Я вважаю, що Росія заздалегідь запланувала інформаційну кампанію проти України, оскільки її реакції були дуже швидкими. Ми вимагаємо прозорого міжнародного розслідування, направимо сьогодні листи до всіх організацій. Я переконаний, що як і з Оленівкою, росіяни робитимуть гучні заяви, але нікого не допустять і не дадуть матеріали на аналіз, а просто звинувачуватимуть Україну", — наголосив омбудсмен.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що дійсно був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поки адміністрація президента США не має підтверджень інформації, що в російському Іл-76 перебували українські військовополонені.

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