Россия заранее запланировала информационную атаку против Украины насчет Ил-76 — омбудсмен

Лубинец заявил, что реакции России на крушение Ил-76 были очень быстрыми, а поэтому это может говорить о спланированной ИПСО

Дмитрий Лубинец (Фото: скриншот видео)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Россия заранее спланировала информационную кампанию против Украины в контексте крушения самолета Ил-76 под Белгородом 24 января. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, обмен пленными с Россией действительно планировался.

"Мы всегда присутствуем, чтобы сразу анализировать состояние наших пленных и фиксируем условия содержания россиян для международных организаций, чтобы опровергать заявления Москвы", — сказал Лубинец.

Он отметил, что РФ несет юридическую ответственность за пленных — это происходит до их возвращения через обмен. Враг должен предупреждать о маршрутах транспортировки пленных и обеспечивать условия их содержания.

"Я считаю, что Россия заранее запланировала информационную кампанию против Украины, так как ее реакции были очень быстрыми. Мы требуем прозрачного международного расследования, направим сегодня письма во все организации. Я убежден, что как и с Еленовкой, россияне будут делать громкие заявления, но никого не допустят и не дадут материалы на анализ, а просто будут обвинять Украину", — подчеркнул омбудсмен.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока у администрации президента США нет подтверждений информации, что в российском Ил-76 находились украинские военнопленные.

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