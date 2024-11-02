Росіяни по шматках дістають з дна Чорного моря ВДК "Новочеркаськ", знищений торік – фото

"Новочеркаськ" був знищений 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованій Феодосії

ВДК Новочеркаськ (Фото: Вікіпедія/Олександр Вєпрєв)

Російські окупаційні війська почали підіймати з дна Чорного моря залишки великого десантного корабля "Новочеркаськ", який був потоплений Силами оборони у 2023 році. Відповідні фото публікують пропагандистські ресурси країни-агресора.

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На кадрах видно частину корабля, який загарбники підіймають з води.

"Новочеркаськ" був знищений 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованій Феодосії тактичною авіацією.

Фото: соцмережі

У жовтні речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський флот втратив здатність впливати на бойові дії в Україні.

За його словами, навіть попри можливість перекидання деяких кораблів внутрішніми водами, росіяни не будуть цього робити, оскільки не в змозі управляти навіть тими силами, що залишилися в Чорноморському флоті, який наразі фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні.

За час повномасштабної війни Україна знищила або пошкодила 27 російських військових кораблів, до того ж п'ять із них знищено морськими мінами, встановленими дронами біля Севастопольської бухти.

1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства в регіоні, зокрема для експорту зерна з України.