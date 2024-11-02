Росіяни по шматках дістають з дна Чорного моря ВДК "Новочеркаськ", знищений торік – фото
ВДК Новочеркаськ (Фото: Вікіпедія/Олександр Вєпрєв)

Російські окупаційні війська почали підіймати з дна Чорного моря залишки великого десантного корабля "Новочеркаськ", який був потоплений Силами оборони у 2023 році. Відповідні фото публікують пропагандистські ресурси країни-агресора.

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На кадрах видно частину корабля, який загарбники підіймають з води. 

"Новочеркаськ" був знищений 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованій Феодосії тактичною авіацією. 

Фото: соцмережі
Фото: соцмережі

У жовтні речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський флот втратив здатність впливати на бойові дії в Україні.

За його словами, навіть попри можливість перекидання деяких кораблів внутрішніми водами, росіяни не будуть цього робити, оскільки не в змозі управляти навіть тими силами, що залишилися в Чорноморському флоті, який наразі фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні.

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