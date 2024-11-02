Россияне по кускам достают со дна БДК "Новочеркасск", уничтоженный в прошлом году – фото
ВДК Новочеркасск (Фото: Википедия/Александр Вепрев)

Российские оккупационные войска начали поднимать со дна Черного моря остатки большого десантного корабля "Новочеркасск", утопленного Силами обороны в 2023 году. Подходящие фото публикуют пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

На кадрах видна часть корабля, который захватчики поднимают из воды.

"Новочеркасск" был уничтожен 26 декабря 2023 года во временно оккупированной Феодосии тактической авиацией.

Фото: соцмережі
Фото: соцсети

В октябре спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российский флот потерял способность влиять на боевые действия в Украине.

По его словам, даже несмотря на возможность опрокидывания некоторых кораблей внутренними водами, россияне не будут этого делать, поскольку не в состоянии управлять даже оставшимися в Черноморском флоте силами, который сейчас фактически парализован в Азово-Черноморском регионе.

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