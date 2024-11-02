Россияне по кускам достают со дна БДК "Новочеркасск", уничтоженный в прошлом году – фото

"Новочеркасск" был уничтожен 26 декабря 2023 года во временно оккупированной Феодосии

ВДК Новочеркасск (Фото: Википедия/Александр Вепрев)

Российские оккупационные войска начали поднимать со дна Черного моря остатки большого десантного корабля "Новочеркасск", утопленного Силами обороны в 2023 году. Подходящие фото публикуют пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

На кадрах видна часть корабля, который захватчики поднимают из воды.

"Новочеркасск" был уничтожен 26 декабря 2023 года во временно оккупированной Феодосии тактической авиацией.

Фото: соцсети

В октябре спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российский флот потерял способность влиять на боевые действия в Украине.

По его словам, даже несмотря на возможность опрокидывания некоторых кораблей внутренними водами, россияне не будут этого делать, поскольку не в состоянии управлять даже оставшимися в Черноморском флоте силами, который сейчас фактически парализован в Азово-Черноморском регионе.

За время полномасштабной войны Украина уничтожила или повредила 27 российских военных кораблей, к тому же пять из них уничтожены морскими минами, установленными дронами у Севастопольской бухты.

1 июля Турция, Румыния и Болгария приступили к совместной операции по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины.