Росіяни скопіювали українські морські дрони, але до Маґури їм ще далеко – Буданов

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/ LIGA.net)

Росіянам знадобилося понад півтора року, щоб скопіювати українські надводні дрони. Але в розвідці не вважають це проблемою, розповів в інтерв'ю Апостроф TV керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, у росіян наразі є кілька моделей, які вони "більш-менш довели до ума". Наприклад, Зефір, що був застосований нещодавно, але Буданов не уточнив, де саме. Це була "довга робота".

"Цього було слід очікувати. Еволюція не може минути одну сторону. Так не буває", – зазначив Буданов.

Разом із тим він наголосив, що до українських дронів Магура, які не перестають вдосконалювати, ворогу ще далеко.