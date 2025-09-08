Росіяни скопіювали українські морські дрони, але до Маґури їм ще далеко – Буданов
Росіянам знадобилося понад півтора року, щоб скопіювати українські надводні дрони. Але в розвідці не вважають це проблемою, розповів в інтерв'ю Апостроф TV керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
За його словами, у росіян наразі є кілька моделей, які вони "більш-менш довели до ума". Наприклад, Зефір, що був застосований нещодавно, але Буданов не уточнив, де саме. Це була "довга робота".
"Цього було слід очікувати. Еволюція не може минути одну сторону. Так не буває", – зазначив Буданов.
Разом із тим він наголосив, що до українських дронів Магура, які не перестають вдосконалювати, ворогу ще далеко.
- У липні Буданов уже розповідав, як на початку червня окупанти намагалися застосувати свої експериментальні моделі морських дронів проти цілей в Україні, але ті вибухнули ще у територіальних водах Росії.
- 28 серпня стало відомо, що росіяни уразили корабель "Сімферополь" ВМС України, загинули два члени екіпажу. У Міноборони ворога заявили, що атаку було здійснено безекіпажним катером.
- Речник ВМС зазначив, що Росія вже била морськими дронами неодноразово й раніше, але здебільшого подібні удари не були ефективними.
