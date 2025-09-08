Россияне скопировали украинские морские дроны, но до Магуры им еще далеко – Буданов
Россиянам понадобилось более полутора лет, чтобы скопировать украинские надводные дроны. Но в разведке не считают это проблемой, рассказал в интервью Апостроф TV руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
По его словам, у россиян сейчас есть несколько моделей, которые они "более-менее довели до ума". Например, Зефир, что недавно был применен, но Буданов не уточнил, где именно. Это была "долгая работа".
"Этого следовало ожидать. Эволюция не может миновать одну сторону. Так не бывает", – отметил Буданов.
Вместе с тем он отметил, что до украинских дронов Магура, которые не перестают совершенствовать, врагу еще далеко.
- В июле Буданов уже рассказывал, как в начале июня оккупанты пытались применить свои экспериментальные модели морских дронов против целей в Украине, но те взорвались еще в территориальных водах России.
- 28 августа стало известно, что россияне поразили корабль "Симферополь" ВМС Украины, погибли два члена экипажа. В Минобороны врага заявили, что атака была осуществлена безэкипажным катером.
- Представитель ВМС отметил, что Россия уже била морскими дронами неоднократно и раньше, но по большей части подобные удары не были эффективными.
