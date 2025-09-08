Россияне скопировали украинские морские дроны, но до Магуры им еще далеко – Буданов

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/ LIGA.net)

Россиянам понадобилось более полутора лет, чтобы скопировать украинские надводные дроны. Но в разведке не считают это проблемой, рассказал в интервью Апостроф TV руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, у россиян сейчас есть несколько моделей, которые они "более-менее довели до ума". Например, Зефир, что недавно был применен, но Буданов не уточнил, где именно. Это была "долгая работа".

"Этого следовало ожидать. Эволюция не может миновать одну сторону. Так не бывает", – отметил Буданов.

Вместе с тем он отметил, что до украинских дронов Магура, которые не перестают совершенствовать, врагу еще далеко.