Росіяни вбили 24 людей у Яровій на Донеччині, майже два десятки постраждалих – фото

На місці атаки працювали всі екстрені служби, повідомили в ДСНС

Фото: ДСНС

Через російський удар по селищу Ярова Донецької області загинули 24 людини, постраждали 19 осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу", – розповіли у відомстві.

У населеному пункті триває фіксація злочину РФ, ідентифікація загиблих та евакуація цивільних жителів, повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його даними, з Ярової вже евакуйовано вісім людей, зокрема дитину, загалом же з цього району вивезли 22 особи.

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Яровій під час того, як люди отримували пенсії. Після атаки Укрпошта вирішила змінити процедуру виплат на прифронтових територіях, повідомив гендиректор державної компанії Ігор Смілянський.

На фото нижче видно тіла загиблих, 18+.

