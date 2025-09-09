Російська армія вдарила дронами по Запоріжжю. Загорівся будинок, є поранена
Російська армія у ніч проти 9 вересня вдарила дронами по Запоріжжю. Внаслідок атаки у місті виникла пожежа, також постраждала жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.
За даними Федорова, російські війська завдали по Запоріжжю щонайменше два удари.
Внаслідок ворожого удару загорівся приватний будинок. Пізніше очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки зазнала поранення 66-річна жінка.
- 4 вересня росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю, поранивши чотирьох людей.
- 6 вересня президент Зеленський повідомив, що росіяни від початку місяця застосували проти України понад 1300 ударних дронів.
- У ніч проти 7 вересня окупанти спрямували на українські регіони 805 дронів, 13 крилатих і балістичних ракет. У Києві того дня під ударом опинилася вперше за час війни будівля Кабміну.
