Російська армія вдарила дронами по Запоріжжю. Загорівся будинок, є поранена

За даними Федорова, російські війська завдали по Запоріжжю щонайменше два удари

Наслідки атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Російська армія у ніч проти 9 вересня вдарила дронами по Запоріжжю. Внаслідок атаки у місті виникла пожежа, також постраждала жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.

За даними Федорова, російські війська завдали по Запоріжжю щонайменше два удари.

Внаслідок ворожого удару загорівся приватний будинок. Пізніше очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки зазнала поранення 66-річна жінка.