Российская армия ударила дронами по Запорожью. Загорелся дом, есть раненая

По данным Федорова, российские войска нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара

Последствия атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Российская армия в ночь на 9 сентября ударила дронами по Запорожью. В результате атаки в городе возник пожар, также пострадала женщина, сообщил глава областной военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

В результате вражеского удара загорелся частный дом. Позже глава ОВА сообщил, что в результате атаки получила ранения 66-летняя женщина.