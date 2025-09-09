Российская армия ударила дронами по Запорожью. Загорелся дом, есть раненая
Российская армия в ночь на 9 сентября ударила дронами по Запорожью. В результате атаки в городе возник пожар, также пострадала женщина, сообщил глава областной военной администрации Запорожской области Иван Федоров.
По данным Федорова, российские войска нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара.
В результате вражеского удара загорелся частный дом. Позже глава ОВА сообщил, что в результате атаки получила ранения 66-летняя женщина.
- 4 сентября россияне ударили беспилотником по Запорожью, ранив четырех человек.
- 6 сентября президент Зеленский сообщил, что россияне с начала месяца применили против Украины более 1300 ударных дронов.
- В ночь на 7 сентября оккупанты направили на украинские регионы 805 дронов, 13 крылатых и баллистических ракет. В Киеве в тот день под ударом оказалась впервые за время войны здание Кабмина.
