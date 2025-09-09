РФ убила 24 человека в Яровой в Донецкой области, почти два десятка пострадавших – фото

На месте атаки работали все экстренные службы, сообщили в ГСЧС

Фото: ГСЧС

Из-за российского удара по поселку Яровая Донецкой области погибли 24 человека, пострадали 19 человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели транспортировали двух раненых из стабпункта в медучреждение и ликвидировали пожар, который возник в результате вражеского обстрела", – рассказали в ведомстве.

В населенном пункте продолжается фиксация преступления РФ, идентификация погибших и эвакуация гражданских жителей, сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его данным, из Яровой уже эвакуированы восемь человек, в том числе ребенок, всего же из этого района вывезли 22 человека.

Россияне ударили управляемой авиабомбой по Яровой во время того, как люди получали пенсии. После атаки Укрпошта решила изменить процедуру выплат на прифронтовых территориях, сообщил гендиректор государственной компании Игорь Смилянский.

На фото ниже видны тела погибших, 18+.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС