Російську атаку по Тернополю винесуть на Радбез ООН

Україна закликає до "засудження, справедливості та рішучої відповіді" після удару РФ, через який загинуло щонайменше 25 людей, заявив глава МЗС

Засідання Радбезу ООН (Ілюстративне фото: SARAH YENESEL / EPA)

Російський удар по Тернополю, через який загинуло більш ніж два десятки людей, обговорять під час засідання Ради безпеки ООН 20 листопада. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Завтра на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство Росією щонайменше 25 людей, зокрема 3 дітей, у Тернополі. Ми закликаємо до засудження, справедливості та рішучої відповіді", – написав чиновник.

За його словами, Україна вже звернулася до усіх своїх партнерів та міжнародних організацій й повідомила про наслідки удару.

Сибіга зауважив, що "на тлі такої жорстокості" Київ знову закликає надати для захисту українського народу додаткові засоби протиповітряної оборони та інше обладнання.

"Я також доручив усім нашим посольствам приспустити прапори та відкрити книги жалоби", – додав міністр.

Він зауважив, що Україна також очікує, що засідання Постійної ради ОБСЄ 20 листопада "чітко і голосно засудить цю нову хвилю російського терору як чергове грубе порушення всіх принципів" Гельсінського заключного акту, на якому базується ця організація.