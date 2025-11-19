Российскую атаку по Тернополю вынесут на Совбез ООН

Украина призывает к "осуждению, справедливости и решительному ответу" после удара РФ, из-за которого погибли по меньшей мере 25 человек, заявил Сибига

Заседание Совбеза ООН (Иллюстративное фото: SARAH YENESEL / EPA)

Российский удар по Тернополю, из-за которого погибло более двух десятков человек, обсудят во время заседания Совета безопасности ООН 20 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство Россией по меньшей мере 25 человека, включая 3 детей, в Тернополе. Мы призываем к осуждению, справедливости и решительному ответу", - написал чиновник.

По его словам, Украина уже обратилась ко всем своим партнерам и международным организациям и сообщила о последствиях удара.

Сибига отметил, что "на фоне такой жестокости" Киев снова призывает предоставить для защиты украинского народа дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование.

"Я также поручил всем нашим посольствам приспустить флаги и открыть книги траура", - добавил министр.

Он отметил, что Украина также ожидает, что заседание Постоянного совета ОБСЕ 20 ноября "четко и громко осудит эту новую волну российского террора как очередное грубое нарушение всех принципов" Хельсинкского заключительного акта, на котором базируется эта организация.