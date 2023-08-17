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Росія вдарила ракетами по району Новомосковська під Дніпром. Без світла були 10 000 осіб

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 07:50
Росія вдарила ракетами по району Новомосковська під Дніпром. Без світла були 10 000 осіб - Фото
Новомосковськ (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області в ніч проти 17 серпня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, загарбники вдарили ракетами вранці, місцеві жителі не постраждали.

Без світла залишилося 10 000 осіб у двох населених пунктах, проблема вже усунена, електроенергію повернули до будинків.

Куди саме били росіяни — Лисак не уточнив.

Джерело LIGA.net у Новомосковську заявило, що близько 05:00 у центральній частині міста було чути два вибухи.

  • В ніч проти 15 серпня росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні: у Дніпрі пошкоджено промисловий об'єкт та поранено двох осіб, у Луцьку повідомлялось про роботу Сил ППО, але є влучання по одному з промислових підприємств.
  • У Луцьку рятувальники дістали одного потерпілого та тіла трьох загиблих працівників з-під завалів підприємства. Окупанти понівечили важливий спортивний об'єкт у Дніпрі – спорткомплекс "Метеор".
  • Глава МВС зазначив, що відомо про трьох загиблих, 27 осіб травмовано, найбільше потерпілих зафіксовано у Львові – 15 поранених.

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Дмитро Гриниченко
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