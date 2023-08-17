Росія вдарила ракетами по району Новомосковська під Дніпром. Без світла були 10 000 осіб
17.08.2023, 07:50
Новомосковськ (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти завдали ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області в ніч проти 17 серпня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За його словами, загарбники вдарили ракетами вранці, місцеві жителі не постраждали.
Без світла залишилося 10 000 осіб у двох населених пунктах, проблема вже усунена, електроенергію повернули до будинків.
Куди саме били росіяни — Лисак не уточнив.
Джерело LIGA.net у Новомосковську заявило, що близько 05:00 у центральній частині міста було чути два вибухи.
- В ніч проти 15 серпня росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні: у Дніпрі пошкоджено промисловий об'єкт та поранено двох осіб, у Луцьку повідомлялось про роботу Сил ППО, але є влучання по одному з промислових підприємств.
- У Луцьку рятувальники дістали одного потерпілого та тіла трьох загиблих працівників з-під завалів підприємства. Окупанти понівечили важливий спортивний об'єкт у Дніпрі – спорткомплекс "Метеор".
- Глава МВС зазначив, що відомо про трьох загиблих, 27 осіб травмовано, найбільше потерпілих зафіксовано у Львові – 15 поранених.
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