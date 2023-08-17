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Россия ударила ракетами по району Новомосковска под Днепром. Без света были 10 000 человек

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 07:50
Россия ударила ракетами по району Новомосковска под Днепром. Без света были 10 000 человек - Фото
Новомосковск (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Новомосковскому району Днепропетровской области в ночь на 17 августа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, захватчики ударили ракетами под утро, местные жители не пострадали.
Без света остались 10 000 человек в двух населенных пунктах, проблема уже устранена, электроэнергию вернули в дома. 
Куда именно били россияне — Лысак не уточнил.
Источник LIGA.net в Новомосковске заявил, что около 05:00 в центральной части города были слышны два взрыва. 
  • В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке сообщалось о работе Сил ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий.
  • В Луцке спасатели достали одного пострадавшего и тела трех погибших сотрудников из-под завалов предприятия. Оккупанты изувечили важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс "Метеор".
  • Глава МВД отметил, что известно о трех погибших, 27 человек травмированы, больше всего пострадавших зафиксировано во Львове – 15 раненых.

Читайте также: Ночная атака России. В ракетах Х-101 есть около 30 иностранных микросхем – Офис президента

Дмитрий Гриниченко
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