Россия ударила ракетами по району Новомосковска под Днепром. Без света были 10 000 человек

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Новомосковскому району Днепропетровской области в ночь на 17 августа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, захватчики ударили ракетами под утро, местные жители не пострадали.

Без света остались 10 000 человек в двух населенных пунктах, проблема уже устранена, электроэнергию вернули в дома.

Куда именно били россияне — Лысак не уточнил.

Источник LIGA.net в Новомосковске заявил, что около 05:00 в центральной части города были слышны два взрыва.

В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке сообщалось о работе Сил ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий.

В Луцке спасатели достали одного пострадавшего и тела трех погибших сотрудников из-под завалов предприятия. Оккупанты изувечили важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс "Метеор".

Глава МВД отметил, что известно о трех погибших, 27 человек травмированы, больше всего пострадавших зафиксировано во Львове – 15 раненых.

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