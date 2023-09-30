Росіяни перекидають бойові катери до Севастополя, везуть суходолом у Криму — фото, відео

У тимчасово окупованому Криму росіяни перекидають суходолом бойові катери до Севастополя. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.

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За словами представників опору, ворог перекидає бойові катери типу "Раптор" трасою Сімферополь-Севастополь.



Зазначається, що подібні судна окупанти використовують для патрулювання берегової лінії Криму.

"Очевидно, що рашисти дуже налякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці", — йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів.

14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby вразив російський ракетний корабель "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію про Storm Shadow, з посиланням на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

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