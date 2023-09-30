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Росіяни перекидають бойові катери до Севастополя, везуть суходолом у Криму — фото, відео

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 12:49
Росіяни перекидають бойові катери до Севастополя, везуть суходолом у Криму — фото, відео - Фото
Перевезення катерів "Раптор" у Криму (Фото: АТЕШ)

У тимчасово окупованому Криму росіяни перекидають суходолом бойові катери до Севастополя. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.

За словами представників опору, ворог перекидає бойові катери типу "Раптор" трасою Сімферополь-Севастополь.

Зазначається, що подібні судна окупанти використовують для патрулювання берегової лінії Криму.

"Очевидно, що рашисти дуже налякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці", — йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів.

  • 14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby вразив російський ракетний корабель "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.
  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
  • Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію про Storm Shadow, з посиланням на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

Дивіться відео: Як виглядає ворожий БДК "Мінськ" після удару Сил оборони Севастополем: відео

Дмитро Гриниченко
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