Росіяни перекидають бойові катери до Севастополя, везуть суходолом у Криму — фото, відео
30.09.2023, 12:49
Перевезення катерів "Раптор" у Криму (Фото: АТЕШ)
У тимчасово окупованому Криму росіяни перекидають суходолом бойові катери до Севастополя. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За словами представників опору, ворог перекидає бойові катери типу "Раптор" трасою Сімферополь-Севастополь.
Зазначається, що подібні судна окупанти використовують для патрулювання берегової лінії Криму.
"Очевидно, що рашисти дуже налякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці", — йдеться у повідомленні.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів.
- 14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby вразив російський ракетний корабель "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
- Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію про Storm Shadow, з посиланням на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.
Дивіться відео: Як виглядає ворожий БДК "Мінськ" після удару Сил оборони Севастополем: відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
"Так, почалось". ЗСУ завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі – відео 22.09.2023Удар по командному пункту Чорноморського флоту біля Севастополя. З'явилися супутникові знімки 21.09.2023Євпаторія. Супутникове фото батареї ЗРК С-400 до атаки ЗСУ – позицію міг злити російський турист 14.09.2023
Останні новини
Коментарі