Россияне перебрасывают боевые катера в Севастополь, везут по суше в Крыму — фото, видео
30.09.2023, 12:49
Перевозка катеров "Раптор" в Крыму (Фото: АТЕШ)
Во временно оккупированном Крыму россияне перебрасывают по суше боевые катера в Севастополь. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ.
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По словам представителей сопротивления, враг перебрасывает боевые катера типа "Раптор" по трассе Симферополь-Севастополь.
Отмечается, что подобные суда оккупанты используют для патрулирования береговой линии Крыма.
"Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности", — сказано в сообщении.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов.
- 14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.
- В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
- Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию о Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.
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