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Россияне перебрасывают боевые катера в Севастополь, везут по суше в Крыму — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 12:49
Россияне перебрасывают боевые катера в Севастополь, везут по суше в Крыму — фото, видео - Фото
Перевозка катеров "Раптор" в Крыму (Фото: АТЕШ)

Во временно оккупированном Крыму россияне перебрасывают по суше боевые катера в Севастополь. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ.

По словам представителей сопротивления, враг перебрасывает боевые катера типа "Раптор" по трассе Симферополь-Севастополь.

Отмечается, что подобные суда оккупанты используют для патрулирования береговой линии Крыма. 

"Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности", — сказано в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов.

  • 14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.
  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
  • Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию о Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Смотрите видео: Как выглядит вражеский БДК "Минск" после удара Сил обороны по Севастополю: видео

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымсевастопольоккупация
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