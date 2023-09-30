Россияне перебрасывают боевые катера в Севастополь, везут по суше в Крыму — фото, видео

Во временно оккупированном Крыму россияне перебрасывают по суше боевые катера в Севастополь. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ.

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По словам представителей сопротивления, враг перебрасывает боевые катера типа "Раптор" по трассе Симферополь-Севастополь.



Отмечается, что подобные суда оккупанты используют для патрулирования береговой линии Крыма.

"Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности", — сказано в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов.

14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

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