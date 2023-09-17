Росіяни пишуть про атаку дрона на нафтобазу в місті Орел: був вибух та пожежа – відео
Російські пропагандистські та опозиційні ресурси пишуть, що в ніч проти 17 вересня в Орловській області РФ пролунав вибух, після чого сталася пожежа на одній з нафтобаз.
За словами місцевих мешканців, перед вибухом вони чули звук, характерний для прольоту безпілотника.
Російські Telegram-канали повідомляють, що, за попередніми даними, спалахнули резервуари з паливом, і публікують відео.
Пізніше ситуацію відреагував губернатор Орловської області РФ Андрій Клічков. Він розповів, що близько 03:50 за місцевим часом на території міста Орла "відбулося падіння безпілотного літального апарату".
"Він упав на нежитловий об'єкт у Залізничному районі. Місце події оточено, спеціальні служби проводять необхідні заходи, ситуація перебуває під повним контролем", – написав чиновник у своєму Telegram.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих нема.
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