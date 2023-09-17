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Россияне пишут об атаке дрона на нефтебазу в городе Орел: был взрыв и пожар – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 06:21
Россияне пишут об атаке дрона на нефтебазу в городе Орел: был взрыв и пожар – видео - Фото
Скриншот

Российские пропагандистские и оппозиционные ресурсы пишут, что в ночь на 17 сентября в Орловской области РФ раздался взрыв, после чего произошел пожар на одной из нефтебаз.

По словам местных жителей, перед взрывом они слышали звук, характерный для пролета беспилотника.

Российские Telegram-каналы сообщают, что, по предварительным данным, вспыхнули резервуары с топливом, и публикуют видео.

Позже ситуацию отреагировал губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков. Он рассказал, что около 03:50 по местному времени на территории города Орла "произошло падение беспилотного летательного аппарата".

"Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем", – написал чиновник в своем Telegram.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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Милана Головань
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