Росіяни вдарили бомбою по Оріхову. Загинув 31-річний капітан поліції, 12 поранених — МВС

Російські окупанти вранці 12 серпня вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, внаслідок удару загинув 31-річний капітан поліції, 12 людей поранено, з них четверо правоохоронців.

Він зазначив, що лікарі та парамедики борються за життя поранених.

Кілька людей у важкому стані.

Також близько 10:00 у Кривому Розі пролунало два гучні вибухи, Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичних ракет.

Ввечері 10 серпня у Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи: як згодом стало відомо, окупанти поцілили у готель Reikartz.

Внаслідок російської атаки загинула одна жінка, ще щонайменше 16 мешканців міста постраждали, серед них — четверо дітей. Нацполіція повідомила, що окупанти били по готелю ракетою "Іскандер-К".

Міноборони повідомило, що в цьому готелі був розташований денний дитячий табір.

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