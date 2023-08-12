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Росіяни вдарили бомбою по Оріхову. Загинув 31-річний капітан поліції, 12 поранених — МВС

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12.08.2023, 10:40
Росіяни вдарили бомбою по Оріхову. Загинув 31-річний капітан поліції, 12 поранених — МВС - Фото
Ігор Клименко (Фото: Саміт міст та регіонів)

Російські окупанти вранці 12 серпня вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, внаслідок удару загинув 31-річний капітан поліції, 12 людей поранено, з них четверо правоохоронців.

Він зазначив, що лікарі та парамедики борються за життя поранених.

Кілька людей у важкому стані.

Також близько 10:00 у Кривому Розі пролунало два гучні вибухи, Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичних ракет.

  • Ввечері 10 серпня у Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи: як згодом стало відомо, окупанти поцілили у готель Reikartz.
  • Внаслідок російської атаки загинула одна жінка, ще щонайменше 16 мешканців міста постраждали, серед них — четверо дітей. Нацполіція повідомила, що окупанти били по готелю ракетою "Іскандер-К".
  • Міноборони повідомило, що в цьому готелі був розташований денний дитячий табір.

Дивіться також: Ракетний удар по готелю в Запоріжжі: з'явилися відео моменту прильоту

Дмитро Гриниченко
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