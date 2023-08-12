Россияне ударили бомбой по Орехову. Погиб 31-летний капитан полиции, 12 раненых — МВД

Российские оккупанты утром 12 августа ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, в результате удара погиб 31-летний капитан полиции, 12 человек ранено, из них четверо правоохранителей.

Он отметил, что врачи и парамедики борются за жизнь раненых.

Несколько человек в тяжелом состоянии.

Также около 10:00 в Кривом Роге прозвучало два громких взрыва, Воздушные силы сообщали об угрозе баллистических ракет.

Вечером 10 августа в Запорожье прогремели два мощных взрыва: как впоследствии стало известно, оккупанты попали в гостиницу Reikartz.

В результате российской атаки погибла одна женщина, еще по меньшей мере 16 жителей города пострадали, среди них четверо детей. Нацполиция сообщила, что оккупанты били по гостинице ракетой "Искандер-К".

Минобороны сообщило, что в этом отеле был расположен дневной детский лагерь.

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