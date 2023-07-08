Росіяни вдарили по приватному сектору Лимана з РСЗВ, шестеро загиблих, п'ять поранених — фото
08.07.2023, 11:59
Наслідки удару по Лиману (Фото: Донецька ОВА)
Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Лиману, як мінімум, шестеро людей загинули. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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За його словами, близько 10 ранку росіяни вдарили по приватному сектору з РСЗВ, пошкоджено магазин та будинок.
Щонайменше шість цивільних загинули, п'ятеро людей отримали поранення, медики надають їм допомогу.
На місці працює поліція.
Раніше в ніч проти 7 липня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів.
- Вночі 6 липня держава-терорист РФ завдала удару крилатими ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Львові.
- Президент Зеленський поділився у соцмережах відео з наслідками цієї ракетної атаки російських окупантів та пообіцяв "відчутну відповідь ворогу".
- Після скарг мешканців міська влада Львова заборонила закривати укриття.
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