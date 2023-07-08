Росіяни вдарили по приватному сектору Лимана з РСЗВ, шестеро загиблих, п'ять поранених — фото

Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Лиману, як мінімум, шестеро людей загинули. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, близько 10 ранку росіяни вдарили по приватному сектору з РСЗВ, пошкоджено магазин та будинок.

Щонайменше шість цивільних загинули, п'ятеро людей отримали поранення, медики надають їм допомогу.

На місці працює поліція.

Раніше в ніч проти 7 липня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів.

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