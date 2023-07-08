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Росіяни вдарили по приватному сектору Лимана з РСЗВ, шестеро загиблих, п'ять поранених — фото

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08.07.2023, 11:59
Росіяни вдарили по приватному сектору Лимана з РСЗВ, шестеро загиблих, п'ять поранених — фото - Фото
Наслідки удару по Лиману (Фото: Донецька ОВА)

Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Лиману, як мінімум, шестеро людей загинули. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, близько 10 ранку росіяни вдарили по приватному сектору з РСЗВ, пошкоджено магазин та будинок.

Щонайменше шість цивільних загинули, п'ятеро людей отримали поранення, медики надають їм допомогу.

На місці працює поліція.

Раніше в ніч проти 7 липня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів.

Дивіться також: Удар "Калібрами" по Львову: під завалами виявили ще два тіла, з'явилося відео перших хвилин

Дмитро Гриниченко
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