UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне ударили по частному сектору Лимана из РСЗО, шестеро погибших, пять раненых — фото

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 11:59
Россияне ударили по частному сектору Лимана из РСЗО, шестеро погибших, пять раненых — фото - Фото
Последствия удара по Лиману (Фото: Донецкая ОВА)

Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по Лиману, как минимум шесть человек погибли. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, около 10 утра россияне ударили по частному сектору из РСЗО, повреждены магазин и дом.

Как минимум шесть гражданских погибли, пятеро людей получили ранения, медики предоставляют им помощь.

На месте работает полиция. 

Ранее в ночь на 7 июля россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов.

Смотрите также: Удар "Калибрами" по Львову: под завалами обнаружили еще два тела, появилось видео первых минут

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассобстрелыРСЗОЛиманПавел Кириленко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 