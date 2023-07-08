Россияне ударили по частному сектору Лимана из РСЗО, шестеро погибших, пять раненых — фото

Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по Лиману, как минимум шесть человек погибли. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, около 10 утра россияне ударили по частному сектору из РСЗО, повреждены магазин и дом.

Как минимум шесть гражданских погибли, пятеро людей получили ранения, медики предоставляют им помощь.

На месте работает полиция.

Ранее в ночь на 7 июля россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов.

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