Россияне ударили по частному сектору Лимана из РСЗО, шестеро погибших, пять раненых — фото
08.07.2023, 11:59
Последствия удара по Лиману (Фото: Донецкая ОВА)
Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по Лиману, как минимум шесть человек погибли. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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По его словам, около 10 утра россияне ударили по частному сектору из РСЗО, повреждены магазин и дом.
Как минимум шесть гражданских погибли, пятеро людей получили ранения, медики предоставляют им помощь.
На месте работает полиция.
Ранее в ночь на 7 июля россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов.
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- После жалоб жителей городские власти Львова запретили закрывать убежища.
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