Розслідування Forbidden Stories щодо Рощиної. МЗС закликає світ відреагувати на злочини РФ

У МЗС зазначили, що спостерігають найбільшу операцію з викрадення цивільних осіб державою

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна вдячна консорціуму Forbidden Stories та 45 журналістам за розслідування, присвячене вбитій у російському полоні українській журналістці Вікторії Рощиній. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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За його словами, ця спільна журналістська робота підкреслює героїзм української журналістки і варварство її вбивства росіянами. Також розслідування розширює зусилля Рощиної з викриття "жахливої долі тисяч цивільних заручників", утримуваних Росією.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на висновки цього розслідування, які розкривають системні воєнні злочини, порушення прав людини, викрадення, тортури та вбивства на тимчасово окупованих Росією українських територіях", – зазначив Тихий.

Він заявив, що Україна звертається до Ради ООН з прав людини, моніторингової місії Ради ООН з прав людини в Україні, ЮНЕСКО, ОБСЄ та представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Ради Європи, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, а також Human Rights Watch, Amnesty International та "Репортери без кордонів".

За словами речника МЗС, проблема цивільних заручників, яких утримує Росія, вимагає підвищеної міжнародної уваги та негайної рішучої реакції.

"Те, що ми спостерігаємо зараз, швидше за все, є найбільшою операцією з викрадення цивільних осіб під керівництвом держави в недавній пам'яті. Це має бути засуджено і притягнуто до відповідальності. Російські злочинці, відповідальні за ці жахливі звірства, мають бути притягнуті до відповідальності", – підкреслив Тихий.

У Forbidden Stories зазначили, що розслідування Рощиної, яке вона розпочала в окупації, щоб викрити таємні російські в'язниці тортур, продовжене в рамках роботи консорціуму. В матеріалі, який підготовили 45 журналістів з 13 українських та іноземних медіа, розкриті особи кількох членів таганрозької тюремної ієрархії. Окрім цього визначені 29 російських в'язниць, де катування є систематичними.

Ознайомитися з текстом розслідування можна за посиланням.