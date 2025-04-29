Расследование Forbidden Stories о Рощиной. МИД призывает мир к реакции на преступления РФ

В МИД отметили, что наблюдают самую крупную операцию по похищению гражданских лиц государством

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина благодарна консорциуму Forbidden Stories и 45 журналистам за расследование, посвященное убитой в российском плену украинской журналистке Виктории Рощиной. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

По его словам, эта совместная журналистская работа подчеркивает героизм украинской журналистки и варварство ее убийства россиянами. Также расследование расширяет усилия Рощиной по разоблачению "ужасной судьбы тысяч гражданских заложников", удерживаемых Россией.

"Мы призываем международное сообщество отреагировать на выводы этого расследования, раскрывающие системные военные преступления, нарушения прав человека, похищения, пытки и убийства на временно оккупированных Россией украинских территориях", – отметил Тихий.

Он заявил, что Украина обращается к Совету ООН по правам человека, мониторинговой миссии Совета ООН по правам человека в Украине, ЮНЕСКО, ОБСЕ и представителю ОБСЕ по свободе СМИ, Совету Европы, Европейскому комитету по предупреждению пыток и Генеральному директорату по правам человека и верховенству права Совета Европы, а также Human Rights Watch, Amnesty International и "Репортеры без границ".

По словам спикера МИД, проблема гражданских заложников, удерживаемых Россией, требует повышенного международного внимания и немедленной решительной реакции.

"То, что мы наблюдаем сейчас, скорее всего, является крупнейшей операцией по похищению гражданских лиц под руководством государства в недавней памяти. Это должно быть осуждено и привлечено к ответственности. Российские преступники, ответственные за эти ужасные зверства, должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Тихий.

В Forbidden Stories отметили, что расследование Рощиной, которое она начала в оккупации, чтобы разоблачить тайные российские тюрьмы пыток, продолжено в рамках работы консорциума. В материале, подготовленном 45 журналистами из 13 украинских и иностранных СМИ, раскрыты личности нескольких членов таганрогской тюремной иерархии. Кроме этого определены 29 российских тюрем, где пытки являются систематическими.

Ознакомиться с текстом расследования можно по ссылке.