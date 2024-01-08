Розслідування Північного потоку гальмує опір з боку Польщі. В ЄС сподіваються на Туска – WSJ

Європейські слідчі сподіваються, що новий уряд Варшави проллє світло на атаку на газопровід після небажання попередньої адміністрації розкрити потенційно важливі докази, пише WSJ

Nord Stream (Фото: EPA)

Європейські слідчі стверджують, що польські посадовці гальмують міжнародне розслідування диверсії на газопроводі Північний потік. Вони сподіваються, що прихід до влади нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском може допомогти слідчим діям, повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на європейських слідчих, які працюють над цією справою.

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За словами слідчих, польські чиновники "не поспішали надавати інформацію" й "приховували ключові докази" того, що ймовірні диверсанти пересувалися на території Польщі.

Після того, як свою роботу розпочав новий уряд Польщі на чолі з Туском, європейське слідство сподівається, що нова влада допоможе пролити світло на атаку, яка трапилася ще восени 2022 року.

У червні 2023 року видання повідомляло, що німецькі фахівці відпрацьовують "польський слід" у підривах Північних потоків. Тоді ж повідомлялося, нібито є докази, що ймовірні диверсанти могли використовувати Польщу як базу для атаки.

Тодішній уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин заявив, що повідомлення газети є результатом російської пропаганди.

У жовтні 2023 року Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Північний потік та Північний потік-2, але німецька влада скептично поставилася до цієї інформації. Тоді ж, за даними Zeit, німецька влада розглядала цю заяву у контексті можливого відвертального маневру з боку Варшави.

Вибухи на трасі газопроводів Північний потік та Північний потік-2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, аби встановити відповідальних.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляла, що диверсію на газопроводах провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

У березні 2023 року Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів не причетний.

Шведські слідчі розраховували завершити розслідування диверсії на балтійських газопроводах до кінця 2023 року.

За даними WP і Spiegel, "координатором" диверсій нібито був Червінський. Сам він заперечив – заявив, що такі припущення поширюються російською пропагандою.

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