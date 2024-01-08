Розслідування Північного потоку гальмує опір з боку Польщі. В ЄС сподіваються на Туска – WSJ
Nord Stream (Фото: EPA)

Європейські слідчі стверджують, що польські посадовці гальмують міжнародне розслідування диверсії на газопроводі Північний потік. Вони сподіваються, що прихід до влади нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском може допомогти слідчим діям, повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на європейських слідчих, які працюють над цією справою.

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За словами слідчих, польські чиновники "не поспішали надавати інформацію" й "приховували ключові докази" того, що ймовірні диверсанти пересувалися на території Польщі.

Після того, як свою роботу розпочав новий уряд Польщі на чолі з Туском, європейське слідство сподівається, що нова влада допоможе пролити світло на атаку, яка трапилася ще восени 2022 року.

У червні 2023 року видання повідомляло, що німецькі фахівці відпрацьовують "польський слід" у підривах Північних потоків. Тоді ж повідомлялося, нібито є докази, що ймовірні диверсанти могли використовувати Польщу як базу для атаки.

Тодішній уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин заявив, що повідомлення газети є результатом російської пропаганди.

У жовтні 2023 року Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Північний потік та Північний потік-2, але німецька влада скептично поставилася до цієї інформації. Тоді ж, за даними Zeit, німецька влада розглядала цю заяву у контексті можливого відвертального маневру з боку Варшави.

  • Вибухи на трасі газопроводів Північний потік та Північний потік-2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, аби встановити відповідальних.
  • The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляла, що диверсію на газопроводах провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.
  • У березні 2023 року Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів не причетний.
  • Шведські слідчі розраховували завершити розслідування диверсії на балтійських газопроводах до кінця 2023 року.
  • За даними WP і Spiegel, "координатором" диверсій нібито був Червінський. Сам він заперечив – заявив, що такі припущення поширюються російською пропагандою.

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