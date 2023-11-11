ЗМІ знов пишуть про "слід" Залужного у підриві Nord Stream, а "координатор" – Червінський

Американське видання The Washingtom Post та німецьке медіа Spiegel опублікували матеріал, в якому, посилаючись на власні анонімні джерела, стверджують, що "координатором" диверсій на балтійських газопроводах Nord Stream нібито був колишній розвідник і колишній виконувач обов'язків командира однієї з частин ССО Роман Червінський, який зараз проходить як підозрюваний у справі про удар РФ по "Канатовому".

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У публікації WP йдеться, що Червінський має "глибокі зв'язки" зі спецслужбами країни і "відіграв центральну роль у вибуху" на газопроводі. Журналісти послалися на неназваних офіційних осіб в Україні та інших країнах Європи, а також на "інших людей, знайомих із деталями події".

"Люди, знайомі з роллю Червінського" сказали журналістам, що він нібито керував логістикою та командою з шести осіб, яка орендувала яхту під вигаданими іменами та використовувала глибоководне водолазне обладнання для встановлення вибухових пристроїв на газопроводах.

Співрозмовники ЗМІ зазначили, що Червінський діяв не сам і не планував операцію, а "підкорювався наказам вищих українських чиновників, які зрештою підкорювались генералу Валерію Залужному".

Через свого адвоката Червінський заперечив журналістам WP і Spiegel причетність до диверсії: "Всі припущення про мою причетність до атаки на Північний потік поширюються російською пропагандою без жодних підстав".

Представники українського уряду не відповіли західним медіа на запитання щодо "участі" Червінського.

Журналісти наголосили, що президент Володимир Зеленський неодноразово заперечував "український слід" у диверсіях, але "люди, знайомі з операцією", сказали ЗМІ, що операцію "Північний потік" було розроблено "для того, щоб тримати Зеленського осторонь".

"Всі, хто брав участь у плануванні та реалізації, підпорядковувалися безпосередньо Залужному, тому Зеленський про це не знав", – йшлося у звіті розвідки для ЦРУ, який було "злито" в мережу.

Інші секретні українські операції проти російських сил, зокрема операція за участю російського літака, через яку Червінському оголосили про підозру за статтею про перевищення службових повноважень, також нібито були розроблені "з метою обійти українського президента", сказали журналістом "люди, знайомі з планом".

У серпні 2023-го видання Spiegel вже публікувало розслідування, де з посиланням на джерела йшлося про те, що Залужний нібито керував операцією українського спецпідрозділу з підриву в Балтійському морі газопроводів Північний потік. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков назвав маячнею цю інформацію. Він наголосив, що головком ЗСУ має "абсолютно чітко визначені завдання", і в них не входить проведення операцій за кордоном України – з будь-якого приводу.

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