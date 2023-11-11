Американское издание The Washingtom Post и немецкое медиа Spiegel опубликовали материал, в котором, ссылаясь на собственные анонимные источники, утверждают, что "координатором" диверсий на балтийских газопроводах Nord Stream якобы был бывший разведчик и бывший исполняющий обязанности командира одной из частей ССО Роман Червинский, который сейчас проходит как подозреваемый в деле об ударе РФ по "Канатовому".

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В публикации WP говорится, что у Червинского есть "глубокие связи" со спецслужбами страны и он "сыграл центральную роль во взрыве" на газопроводе. Журналисты сослались на неназванных официальных лиц в Украине и других странах Европы, а также на "других людей, знакомых с деталями происшествия".

"Люди, знакомые с ролью Червинского", сказали журналистам, что он якобы руководил логистикой и командой из шести человек, которая арендовала яхту под вымышленными именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах.

Собеседники СМИ отметили, что Червинский действовал не сам и не планировал операцию, а "подчинялся приказам высших украинских чиновников, которые в конечном счете подчинялись генералу Валерию Залужному".

Через своего адвоката Червинский опроверг журналистам WP и Spiegel причастность к диверсии: "Все предположения о моей причастности к атаке на Северный поток распространяются российской пропагандой без оснований".

Представители украинского правительства не ответили западным медиа на вопросы об "участии" Червинского.

Журналисты подчеркнули, что президент Владимир Зеленский неоднократно отрицал "украинский след" в диверсиях, но "люди, знакомые с операцией", сказали СМИ, что операция "Северный поток" была разработана "для того, чтобы держать Зеленского в стороне".

"Все, кто участвовал в планировании и реализации, подчинялись непосредственно Залужному, поэтому Зеленский об этом не знал", – говорилось в отчете разведки для ЦРУ, который был "слит" в сеть.

Другие секретные украинские операции против российских сил, в том числе операция с участием российского самолета, из-за которой Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий, также якобы были разработаны "с целью обойти украинского президента", сказали журналистам "люди, знакомые с планом".

В августе 2023-го издание Spiegel уже публиковало расследование, где со ссылкой на источники говорилось, что Залужный якобы руководил операцией украинского спецподразделения по подрыву в Балтийском море газопроводов Северный поток. Тогдашний министр обороны Алексей Резников назвал бредом эту информацию. Он подчеркнул, что у главкома ВСУ есть "совершенно четко определенные задачи", и в них не входит проведение операций за границей Украины – по любому поводу.

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