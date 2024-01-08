Расследование Северного потока тормозит сопротивление Польши. В ЕС надеются на Туска - WSJ

Европейские следователи надеются, что новое правительство Варшавы прольет свет на атаку на газопровод, пишет WSJ

Nord Stream (Фото: EPA)

Европейские следователи утверждают, что польские чиновники тормозят международное расследование диверсии на газопроводе "Северный поток". Они надеются, что приход к власти нового правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском может помочь следственным действиям, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на работающих над этим делом европейских следователей.

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По словам следователей, польские чиновники "не торопились предоставлять информацию" и "скрывали ключевые доказательства" того, что вероятные диверсанты передвигались на территории Польши.

После того как свою работу начало новое правительство Польши во главе с Туском, европейское следствие надеется, что новые власти помогут пролить свет на атаку, которая произошла еще осенью 2022 года.

В июне 2023 года издание сообщало, что немецкие специалисты отрабатывают "польский след" в подрывах "Северных потоков". Тогда же сообщалось, что якобы есть доказательства, что вероятные диверсанты могли использовать Польшу как базу для атаки.

Тогдашний уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства, спикер министра-координатора по спецслужбам РП Станислав Жарин заявил, что сообщение газеты является результатом российской пропаганды.

В октябре 2023 года Польша предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", но немецкие власти скептически отнеслись к этой информации. Тогда же, по данным Zeit, немецкие власти рассматривали это заявление в контексте возможного отвлекающего маневра со стороны Варшавы.

Взрывы на трассе газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны считают, что взрывы были умышленными и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

В марте 2023 года Зеленский опроверг причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам не причастен.

Шведские следователи рассчитывали завершить расследование диверсии на балтийских газопроводах до конца 2023 года.

В ноябре издания WP и Spiegel опубликовали материал, в котором утверждают, что "координатором" диверсий якобы был Роман Червинский, который "подчинялся приказам высших украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Залужному".

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