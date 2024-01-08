Расследование Северного потока тормозит сопротивление Польши. В ЕС надеются на Туска - WSJ
Европейские следователи утверждают, что польские чиновники тормозят международное расследование диверсии на газопроводе "Северный поток". Они надеются, что приход к власти нового правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском может помочь следственным действиям, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на работающих над этим делом европейских следователей.
По словам следователей, польские чиновники "не торопились предоставлять информацию" и "скрывали ключевые доказательства" того, что вероятные диверсанты передвигались на территории Польши.
После того как свою работу начало новое правительство Польши во главе с Туском, европейское следствие надеется, что новые власти помогут пролить свет на атаку, которая произошла еще осенью 2022 года.
В июне 2023 года издание сообщало, что немецкие специалисты отрабатывают "польский след" в подрывах "Северных потоков". Тогда же сообщалось, что якобы есть доказательства, что вероятные диверсанты могли использовать Польшу как базу для атаки.
Тогдашний уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства, спикер министра-координатора по спецслужбам РП Станислав Жарин заявил, что сообщение газеты является результатом российской пропаганды.
В октябре 2023 года Польша предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", но немецкие власти скептически отнеслись к этой информации. Тогда же, по данным Zeit, немецкие власти рассматривали это заявление в контексте возможного отвлекающего маневра со стороны Варшавы.
- Взрывы на трассе газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны считают, что взрывы были умышленными и ведут расследование, чтобы установить ответственных.
- The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
- В марте 2023 года Зеленский опроверг причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам не причастен.
- Шведские следователи рассчитывали завершить расследование диверсии на балтийских газопроводах до конца 2023 года.
- В ноябре издания WP и Spiegel опубликовали материал, в котором утверждают, что "координатором" диверсий якобы был Роман Червинский, который "подчинялся приказам высших украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Залужному".
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