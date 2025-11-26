СБУ: У Дніпрі підліток вчинив подвійний теракт, унаслідок якого є загиблий і постраждав поліціянт

Підозрюваний (Фото: СБУ)

Правоохоронці затримали 16-річного юнака, який, за версією слідства, вчинив подвійний теракт у Дніпрі на замовлення російських спецслужб, унаслідок якого загинула людина. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Теракт стався вдень 23 листопада. Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв поблизу залізничної колії у приватному секторі Дніпра.

Унаслідок першого вибуху загинув 35-річний наркозалежний, якого окупанти заманили шукати "закладки", а його підрив використали як приманку для поліціянтів.

Після прибуття наряду поліції з вибухотехніками, росіяни привели в дію ще один вибуховий пристрій, унаслідок чого один із правоохоронців отримав тяжкі поранення.

За версією слідства, вибухівку заклав 16-річний підліток. Його затримали у Києві, де він планував "залягти на дно". Юнак – переселенець із Сум, що тимчасово проживав у столиці. До уваги російської спецслужби він потрапив у Telegram-каналах, де шукав "легкі заробітки".

Після вербування окупанти відрядили неповнолітнього до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі, а потім під виглядом господарських закупівель придбав компоненти для виготовлення вибухівки. Підліток виготовив два вибухові пристрої, спорядив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасники.

Після цього неповнолітній заклав пристрої біля об’єкта Укрзалізниці, координати якого отримав заздалегідь. Також він розмістив неподалік місця запланованого теракту камеру, щоб росіяни змогли відстежити прибуття правоохоронців.

Підлітку оголосили про підозру в терористичному акті, що призвів до загибелі людини. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: СБУ

У серпні повідомлялося про затримання жінки, яка, за даними СБУ, планувала підірвати адмінбудівлю одного з правоохоронних органів у центрі Дніпра.