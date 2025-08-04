СБУ: Затримано жінку, яка хотіла підірвати адмінбудівлю у центрі Дніпра
Затримано жінку, яка за версією слідства, планувала підірвати адмінбудівлю одного з правоохоронних органів у центрі Дніпра. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило розслідування, замовлення Росії виконувала 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору росіян, коли шукала "легких заробітків" у Telegram.
Після вербування жінки російські спецслужбісти спрямували її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Згодом жінка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де росіяни планували підрив.
Одночасно затримана підшукала біля місця теракту "зручну" локацію для тайника, де заховала вибухівку і передала куратору відповідні координати.
Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови й активувати.
Співробітники СБУ вилучили зі схованки вибухівку і знешкодили її, а потім затримали жінку на спробі втечі з міста.
Затримання відбулося на блокпосту, через який вона намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де вона планувала "залягти на дно", повідомили правоохоронці.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у готуванні до вчинення теракту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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