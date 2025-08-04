СБУ: Задержана женщина, которая хотела взорвать админздание в центре Днепра

Подозреваемую задержали на блокпосту, через который она пыталась проехать в направлении Одессы

Задержання (Фото: СБУ)

Задержана женщина, которая по версии следствия, планировала взорвать админздание одного из правоохранительных органов в центре Днепра. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило расследование, заказ России выполняла 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая попала в поле зрения россиян, когда искала "легких заработков" в Telegram.

После вербовки женщины российские спецслужбисты направили ее в Павлоград Днепропетровской области. Там она по инструкции куратора забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ).

Впоследствии женщина получила новое задание: прибыть в Днепр, поселиться в заранее арендованной квартире и провести доразведку вблизи здания правоохранителей, где россияне планировали подрыв.

Одновременно задержанная подыскала возле места теракта "удобную" локацию для тайника, где спрятала взрывчатку и передала куратору соответствующие координаты.

Затем непосредственный исполнитель теракта должен был забрать взрывчатку из тайника, заложить ее возле госучреждения и активировать.

Сотрудники СБУ изъяли из тайника взрывчатку и обезвредили ее, а затем задержали женщину на попытке бегства из города.

Задержание произошло на блокпосту, через который она пыталась проехать на маршрутном автобусе в направлении Одессы, где она планировала "залечь на дно", сообщили правоохранители.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в приготовлении к совершению теракта, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Женщина находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ