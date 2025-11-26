СБУ: В Днепре подросток совершил теракт, в результате которого есть погибший и пострадал полицейский

Оккупанты завербовали 16-летнего переселенца из Сум для изготовления и закладки взрывных устройств

Подозреваемый (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали 16-летнего юношу, который, по версии следствия, совершил двойной теракт в Днепре по заказу российских спецслужб, в его результате погиб человек. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Теракт произошел днем 23 ноября. Речь идет о подрыве двух самодельных взрывных устройств вблизи железнодорожного пути в частном секторе Днепра.

В результате первого взрыва погиб 35-летний наркозависимый, которого оккупанты заманили искать "закладки", а его подрыв использовали как приманку для полицейских.

После прибытия наряда полиции со взрывотехниками, россияне привели в действие еще одно взрывное устройство, в результате чего один из правоохранителей получил тяжелые ранения.

По версии следствия, взрывчатку заложил 16-летний подросток. Его задержали в Киеве, где он планировал "залечь на дно". Юноша – переселенец из Сум, временно проживавший в столице. В поле зрения российской спецслужбы он попал в Telegram-каналах, где искал "легкие заработки".

После вербовки оккупанты отправили несовершеннолетнего в Днепр, где он поселился в местном отеле, а затем под видом хозяйственных закупок приобрел компоненты для изготовления взрывчатки. Подросток изготовил два взрывных устройства, снарядил их мобильными телефонами для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушители.

После этого несовершеннолетний заложил устройства возле объекта Укрзалізниці, координаты которого получил заранее. Также он разместил неподалеку от места запланированного теракта камеру, чтобы россияне смогли отследить прибытие правоохранителей.

Подростку объявили о подозрении в террористическом акте, приведшем к гибели человека. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: СБУ

В августе сообщалось о задержании женщины, которая, по данным СБУ, планировала взорвать административное здание одного из правоохранительных органов в центре Днепра.