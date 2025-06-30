СБУ: У Запоріжжі засудили студентку до 15 років тюрми за коригування російських ударів
Студентку, яка готувала координати для російських повітряних ударів по Запоріжжю, засуджено до 15 років тюрми. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило розслідування, замовлення росіян виконувала 19-річна студентка місцевого університету, яку завербували через її хрещену – колаборантку з тимчасово захопленої частини регіону.
Затримана намагалася виявити запасні командні пункти Сил оборони, а також "вирахувати" діючі оборонні компанії регіону.
Одночасно фігурантка збирала інформацію про місця російських ударів та їхні наслідки.
Контррозвідники СБУ затримали підозрювану в березні 2024 року за місцем її проживання. Під час обшуків у неї вилучено телефон із доказами роботи на Росію.
Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.
- 24 червня СБУ затримала неповнолітнього дніпрянина, який підозрюється у коригуванні повітряних атак Росії по Силах оборони у Полтавській і Дніпропетровській областях.
- 30 червня кіберфахівці Служби безпеки затримали чоловіка та жінку, які діяли в парі й коригували атаки Росії по Силах оборони на півдні України.