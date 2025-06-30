СБУ: У Запоріжжі засудили студентку до 15 років тюрми за коригування російських ударів

Затримана коригувала ворожі удари по місту та була затримана у березні 2024 року

Обстріл РФ Запоріжжя (Фото: ДСНС України)

Студентку, яка готувала координати для російських повітряних ударів по Запоріжжю, засуджено до 15 років тюрми. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, замовлення росіян виконувала 19-річна студентка місцевого університету, яку завербували через її хрещену – колаборантку з тимчасово захопленої частини регіону.

Затримана намагалася виявити запасні командні пункти Сил оборони, а також "вирахувати" діючі оборонні компанії регіону.

Одночасно фігурантка збирала інформацію про місця російських ударів та їхні наслідки.

Контррозвідники СБУ затримали підозрювану в березні 2024 року за місцем її проживання. Під час обшуків у неї вилучено телефон із доказами роботи на Росію.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Затримана (Фото: СБУ)