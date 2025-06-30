СБУ: В Запорожье студентку приговорили к 15 годам тюрьмы за корректировку ударов РФ

Задержанная корректировала вражеские удары по городу и была задержана в марте 2024 года

Обстрел РФ Запорожья (Фото: ГСЧС Украины)

Студентка, которая готовила координаты для российских воздушных ударов по Запорожью, приговорена к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило расследование, заказ россиян выполняла 19-летняя студентка местного университета, которую завербовали через ее крестную – коллаборационистку из временно оккупированной части региона.

Задержанная пыталась выявить резервные командные пункты Сил обороны, а также "вычислить" действующие оборонные компании региона.

Одновременно фигурантка собирала информацию о местах российских обстрелов и их последствиях.

В марте 2024 года контрразведчики СБУ задержали подозреваемую по месту ее жительства. В ходе обыска у нее изъяли телефон с доказательствами работы на Россию.

Суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Задержанная (Фото: СБУ)