СБУ: В Запорожье студентку приговорили к 15 годам тюрьмы за корректировку ударов РФ
Студентка, которая готовила координаты для российских воздушных ударов по Запорожью, приговорена к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как установило расследование, заказ россиян выполняла 19-летняя студентка местного университета, которую завербовали через ее крестную – коллаборационистку из временно оккупированной части региона.
Задержанная пыталась выявить резервные командные пункты Сил обороны, а также "вычислить" действующие оборонные компании региона.
Одновременно фигурантка собирала информацию о местах российских обстрелов и их последствиях.
В марте 2024 года контрразведчики СБУ задержали подозреваемую по месту ее жительства. В ходе обыска у нее изъяли телефон с доказательствами работы на Россию.
Суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.
- 24 июня СБУ задержала несовершеннолетнего жителя Днепра, который подозревается в корректировке российских воздушных ударов по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях.
- 30 июня киберспециалисты Службы безопасности задержали мужчину и женщину, которые действовали в паре и корректировали атаки России по Силам обороны на юге Украины.