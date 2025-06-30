СБУ: Задержаны врач и железнодорожник, которые корректировали удары РФ по ВСУ в Одессе

Задержанные передавали данные для обстрелов сил ПВО и военных объектов на юге Украины

Иллюстративное фото (Фото: СБУ)

Киберспециалисты Службы безопасности задержали мужчину и женщину, которые действовали в паре и корректировали российские удары по Силам обороны на юге Украины. Об этом сообщает СБУ.

Согласно материалам дела, сбором разведывательных данных занималась 61-летняя врач-реабилитолог. Чтобы подготовить для россиян больше информации, она привлекла к сотрудничеству своего знакомого – 36-летнего бывшего сотрудника Укрзалізниці.