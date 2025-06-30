СБУ: Задержаны врач и железнодорожник, которые корректировали удары РФ по ВСУ в Одессе
Киберспециалисты Службы безопасности задержали мужчину и женщину, которые действовали в паре и корректировали российские удары по Силам обороны на юге Украины. Об этом сообщает СБУ.
Согласно материалам дела, сбором разведывательных данных занималась 61-летняя врач-реабилитолог. Чтобы подготовить для россиян больше информации, она привлекла к сотрудничеству своего знакомого – 36-летнего бывшего сотрудника Укрзалізниці.
СБУ перехватила телефонный разговор, в котором мужчина получает задание от куратора – штатного сотрудника Главного разведывательного управления России.
"Во время инструктажа сотрудник спецслужбы определил своему сообщнику приоритетные цели для огневого поражения. Среди них – боевые позиции противовоздушной обороны и резервные командные пункты украинских войск, защищающих Одессу и акваторию Черного моря", – сообщает СБУ.
Также задержанные пытались нанести удары по грузовым эшелонам Вооруженных Сил Украины. Для этого российская агентура должна была получить графики движения военных поездов и геолокацию их остановок на транзитных станциях.
Что касается обязанностей врача-реабилитолога, то под видом работы с военными пациентами женщина скрытно расспрашивала их о местах базирования Сил обороны.
Также по указанию куратора оба задержанных обходили город и его окрестности, где на камеру телефона фиксировали потенциальные цели.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 20 мая СБУ сообщила о задержании 17-летнего жителя города Лозовая Харьковской области, шпионившего за местонахождением Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях.
- 24 июня СБУ задержала несовершеннолетнего жителя Днепра, который подозревается в корректировке российских воздушных ударов по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях.