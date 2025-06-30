СБУ: Затримано лікарку і залізничника, які наводили російські удари по ЗСУ в Одесі
Кіберфахівці Служби безпеки затримали чоловіка та жінку, які діяли в парі й коригували атаки Росії по Силах оборони на півдні України. Про це повідомляє СБУ.
За матеріалами справи, збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітологиня. Щоб готувати для росіян більше інформації, вона залучила до співпраці свого знайомого – 36-річного експрацівника Укрзалізниці.
СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора – кадрового співробітника Головного управління розвідки Росії.
"Під час інструктажу спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції Протиповітряної оборони та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу й акваторію Чорного моря", – пише СБУ.
Також затримані намагалися поцілити по вантажних ешелонах Збройних Сил України. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів і геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.
Щодо завдань лікарки-реабілітологині, то під виглядом роботи з військовими пацієнтами жінка завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони.
Також за інструкцією куратора обоє затриманих обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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