СБУ відреагувала на заяву Данілова про шпигунів. Каже про 300 агентів іноземних спецслужб

Служба безпеки України відреагувала на частину інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова британській газеті The Times про те, що Росія активізувала в Україні шпигунську мережу, домагаючись тим самим "розколу" між вищим політичним та військовим керівництвом країни. В коментарі LIGA.net пресслужба СБУ заявила, що протягом двох років встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб.

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За словами Данілова, Росія хоче скористатися так званим "конфліктом" у вищому військово-політичному керівництві України й розпалити антиурядові настрої серед українців. Тому, додає секретар РНБО, для дестабілізації ситуації в Україні через своїх агентів країна-агресорка намагається поширити дезінформацію.

"Вони розуміють, що не можуть виграти військовим шляхом, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом", – резюмував Данілов.

СБУ стверджує, що у період з 2022-го до 2023 року встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб, а також викрила понад 2000 зрадників. Серед них – колишні народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші.

"Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських ФСБ та ГРУ використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені", – написала пресслужба.

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про "конфлікт" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення й опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував міністр оборони.

26 листопада заступниця голови комітету Ради з питань нацбезпеки від СН Мар’яна Безугла вважає, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджує, що Залужний не зміг надати план задуму на 2024 рік. Член оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив LIGA.net, що випад Безуглої слід сприймати як спробу дискредитації головкома.

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