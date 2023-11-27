СБУ отреагировала на слова Данилова о шпионах. Говорит о 300 агентах иностранных спецслужб

Служба безопасности Украины отреагировала на часть интервью секретаря СНБО Алексея Данилова британской газете The Times о том, что Россия активизировала в Украине шпионскую сеть, добиваясь тем самым "раскола" между высшим политическим и военным руководством страны. В комментарии LIGA.net пресс-служба СБУ заявила, что в течение двух лет установила более 300 агентов иностранных спецслужб.

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По словам Данилова, Россия хочет воспользоваться так называемым "конфликтом" в высшем военно-политическом руководстве Украины и разжечь антиправительственные настроения среди украинцев. Поэтому, добавляет секретарь СНБО, для дестабилизации ситуации в Украине через своих агентов страна-агрессор пытается распространить дезинформацию.

"Они понимают, что не могут выиграть военным путем, поэтому попытки внутренней дестабилизации стали приоритетом", – резюмировал Данилов.

СБУ утверждает, что в период с 2022 по 2023 годы установила более 300 агентов иностранных спецслужб, а также разоблачила более 2000 предателей. Среди них – бывшие народные депутаты Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, экс-глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие.

"Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских ФСБ и ГРУ использовать свой агентурный потенциал в условиях войны и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены", - написала пресс-служба.

Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о "конфликте" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.

"конфликте" Владимиром Зеленским Валерием Залужным, 7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщения успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны.

26 ноября заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности от СН Марианна Безуглая считает, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждает, что Залужный не смог предоставить план замысла на 2024 год. Член оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил LIGA.net, что выпад Безуглой следует воспринимать как попытку дискредитации главкома.

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