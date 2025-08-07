СБУ викрила сімох організаторів схем для ухилянтів у трьох регіонах України

Організатори за суми від $5000 до $11 000 допомагали військовозобов’язаним уникнути призову, використовуючи різні схеми

Один із затриманих (Фото: СБУ)

Служба безпеки та Національна поліція затримали сімох організаторів схем ухилення від мобілізації у Закарпатській, Черкаській та Чернігівській областях. Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, за суми від $5000 до $11 000 організатори допомагали військовозобов’язаним уникнути призову, використовуючи різні схеми.

На Закарпатті затримано киянина, який за гроші "підвозив" ухилянтів до західного кордону під виглядом пацієнтів екстреної медичної допомоги.

Для цього затриманий обладнав свій мікроавтобус спецсигналами та розпізнавальними наліпками швидкої допомоги. Також під час транспортування клієнтів організатор вмикав проблискові маячки, намагаючись безперешкодно проїжджати блокпости.

У Рахівському районі області затримано 58-річного рецидивіста, раніше судимого за розбій, який "підказував" військовозобов’язаним маршрути втечі до Євросоюзу.

Один із варіантів полягав у подоланні прикордонної ділянки через річку Тиса.

У Черкаській області затримано жителя Звенигородського району, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність їхніх дітей для безперешкодного виїзду з України.

Для оформлення підроблених медичних документів затриманий використовував особисті зв’язки серед місцевих лікарів.

У Чернігівській області викрито чотирьох мешканців міста Прилуки, які "зливали" у месенджери локації Сил оборони, зокрема мобільних блокпостів ТЦК.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою. Їм загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

