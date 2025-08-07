СБУ разоблачила семерых организаторов схем для уклонистов в трех регионах Украины

Организаторы за суммы от $5000 до $11 000 помогали военнообязанным избежать призыва, используя различные схемы

Один из задержанных (Фото: СБУ)

Служба безопасности и Национальная полиция задержали семерых организаторов схем уклонения от мобилизации в Закарпатской, Черкасской и Черниговской областях. Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, за суммы от $5000 до $11 000 организаторы помогали военнообязанным избежать призыва, используя различные схемы.

На Закарпатье задержан киевлянин, который за деньги "подвозил" уклонистов к западной границе под видом пациентов экстренной медицинской помощи.

Для этого задержанный оборудовал свой микроавтобус спецсигналами и опознавательными наклейками скорой помощи. Также во время транспортировки клиентов организатор включал проблесковые маячки, пытаясь беспрепятственно проезжать блокпосты.

В Раховском районе области задержан 58-летний рецидивист, ранее судимый за разбой, который "подсказывал" военнообязанным маршруты побега в Евросоюз.

Один из вариантов заключался в преодолении пограничного участка через реку Тиса.

В Черкасской области задержан житель Звенигородского района, который продавал уклонистам фиктивные справки об инвалидности их детей для беспрепятственного выезда из Украины.

Для оформления поддельных медицинских документов задержанный использовал личные связи среди местных врачей.

В Черниговской области разоблачены четверо жителей города Прилуки, которые "сливали" в мессенджеры локации Сил обороны, в частности мобильных блокпостов ТЦК.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении, они находятся под стражей. Им грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ