СБУ: Затримано трьох підлітків, які на замовлення Росії влаштовували підпали на Укрзалізниці

Затримані (Фото: СБУ)

У місті Сміла Черкаської області правоохоронці затримали трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років, яких підозрюють у тому, що вони за інструкцією росіян палили релейні шафи на коліях Укрзалізниці. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними розслідування, для затриманих це були "контрольні" завдання перед виконанням наступного – виготовити саморобну вибухівку для теракту.

Під час розслідування також встановили, що ворог "тестував" юнаків, доручивши їм наносити провокаційні графіті на стіни адмінбудівель центрального регіону.

Правоохоронці також затримали 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужб.

Слідчі зазначають, що за вказівкою росіян іноземець підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійний рух поїздів на Київщині.

Слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Підозрювані перебувають під вартою. Також вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного підлітка з Черкаської області.