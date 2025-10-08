СБУ: Задержаны трое подростков, которые по заказу РФ устроили поджоги на Укрзалізниці
В городе Смела Черкасской области правоохранители задержали трех подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет, которых подозревают в том, что они по инструкции россиян жгли релейные шкафы на путях Укрзалізниці. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным расследования, для задержанных это были "контрольные" задания перед выполнением следующего – изготовить самодельную взрывчатку для теракта.
В ходе расследования также установили, что враг "тестировал" юношей, поручив им наносить провокационные граффити на стены админзданий центрального региона.
Правоохранители также задержали 36-летнего гражданина соседней европейской страны, который выполнял заказ российских спецслужб.
Следователи отмечают, что по указанию россиян иностранец поджег два шкафа входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение поездов в Киевской области.
Следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Подозреваемые находятся под стражей. Также решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего подростка из Черкасской области.
- 2 октября СБУ задержала двух жителей Одессы, которые по заказу РФ планировали заложить взрывчатку в местах наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.
- 6 октября СБУ задержала 16-летнего харьковчанина, который с территории Евросоюза подыскивал в Украине исполнителей для заказных терактов.
