СБУ: Задержаны трое подростков, которые по заказу РФ устроили поджоги на Укрзалізниці

Самому молодому задержанному подростку 13 лет, сообщили правоохранители

Задержанные (Фото: СБУ)

В городе Смела Черкасской области правоохранители задержали трех подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет, которых подозревают в том, что они по инструкции россиян жгли релейные шкафы на путях Укрзалізниці. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным расследования, для задержанных это были "контрольные" задания перед выполнением следующего – изготовить самодельную взрывчатку для теракта.

В ходе расследования также установили, что враг "тестировал" юношей, поручив им наносить провокационные граффити на стены админзданий центрального региона.

Правоохранители также задержали 36-летнего гражданина соседней европейской страны, который выполнял заказ российских спецслужб.

Следователи отмечают, что по указанию россиян иностранец поджег два шкафа входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение поездов в Киевской области.

Следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Подозреваемые находятся под стражей. Также решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего подростка из Черкасской области.