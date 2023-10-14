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Сім головних новин України та світу на 19:00 14 жовтня

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 14 жовтня - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

1. У Байдена висловились про наступ Росії: Прогрес виглядає дуже мізерним. Прогрес росіян у новому наступі біля Лимана та Авдіївки, там, де він є, виглядає "дуже мізерним", українці відбивають атаки. Про це під час брифінгу заявив Джон Кірбі (детальніше).

2. Ізраїль заявив про ліквідацію командувача повітряних систем ХАМАС. Відео ударів по Газі. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію керівника повітряної системи терористичної організації ХАМАС та удари по елітних підрозділах бойовиків "Нухба" у секторі Гази (детальніше).

3. Комбрига ТРО Дніпра підозрюють у незаконному відчуженні майна. Він відповів – відео, фото. Держбюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру екскомандиру військової частини з Дніпра у незаконному відчуженні на користь частини двох великих торгових павільйонів на набережній міста (детальніше).

4. До портів Великої Одеси йде черговий караван у складі трьох суден – фото. Вже 29 суден скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник зараз становить 21 (детальніше).

5. ВМС: Під Севастополем уражено корабель "Павел Державин" та буксир Чорноморського флоту РФ. 13 жовтня було уражено російський великий патрульний корабель "Павел Державин" та буксирне судно "Профессор Николай Муру" поряд з тимчасово окупованим Севастополем, заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (детальніше).

6. Лиман – Куп'янськ. Сирський: РФ почала активні наступальні дії, ми були готові. Росіяни розпочали активні наступальні дії на Лиманському та Куп'янському напрямках, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що Сили оборони були готові до цього та дають гідну відсіч (детальніше).

7. ЗСУ: Кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша. Росія втрачає дедалі більше окупантів на фронті і меншає техніки армії РФ, задіяної в боях (детальніше).

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