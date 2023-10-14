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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 октября

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 октября - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ / Facebook

1. У Байдена высказались о наступлении России: Прогресс выглядит очень мизерным. Прогресс россиян в новом наступлении у Лимана и Авдеевки, там, где он есть, выглядит очень мизерным, украинцы отбивают атаки. Об этом во время брифинга заявил Джон Кирби (подробнее).

2. Израиль заявил о ликвидации командующего воздушными системами ХАМАС. Видео ударов по Газе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации руководителя воздушной системы террористической организации ХАМАС и об ударах по элитным подразделениям боевиков "Нухба" в секторе Газа (подробнее).

3. Комбрига ТРО Днепра подозревают в незаконном отчуждении имущества. Он ответил – видео, фото. Госбюро расследований во взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении экс-командиру воинской части из Днепра в незаконном отчуждении в пользу части двух крупных торговых павильонов на набережной города (подробнее).

4. В порты Большой Одессы идет очередной караван в составе трех судов – фото. Уже 29 судов воспользовались временным коридором, объявленным Украиной, на вход в черноморские порты. На выход этот показатель сейчас составляет 21 (подробнее).

5. ВМС: Под Севастополем поражен корабль "Павел Державин" и буксир Черноморского флота РФ. 13 октября был поражен российский большой патрульный корабль "Павел Державин" и буксирное судно "Профессор Николай Муру" рядом с временно оккупированным Севастополем, заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук (подробнее).

6. Лиман – Купянск. Сырский: Россия начала активные наступательные действия, мы были готовы. Россияне начали активные наступательные действия на Лиманском и Купянском направлениях, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что Силы обороны были готовы к этому и дают достойный отпор (подробнее).

7. ВСУ: Количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше. Россия теряет все больше оккупантов на фронте, и становится все меньше техники армии РФ, задействованной в боях (подробнее).

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