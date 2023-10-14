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ДБР подозревает экс-командира из Днепра в незаконном отчуждении имущества – видео, фото видео

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14.10.2023, 11:00
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Госбюро расследований во взаимодействии с Нацполицией сообщило о подозрении экс-командиру воинской части из Днепра в незаконном отчуждении в пользу части двух крупных торговых павильонов на набережной города. Фото публикует Офис генерального прокурора.

По данным следствия, полковник в марте 2022 года издал приказы о принудительном отчуждении имущества в пользу подразделений его воинской части.

Однако в документе не было указано, для каких именно подразделений предназначено это имущество, отмечает ДБР.

К тому же, сразу после появления этого документа, эти павильоны были захвачены и разобраны под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской общины, которое не имело "никакого отношения" к части и государственным органам, заявляет ведомство.

Земля, на которой находились павильоны, была ограждена и на ней приступили к подготовке к частному строительству, отмечает следствие.

Как утверждает ДБР, экспертизы установили, что владельцам павильонов (физическим и юридическим лицам) в целом был нанесен ущерб на 21 млн грн.

Заключение судебной военной экспертизы подтвердило незаконность приказа и действий командира, заявляет ведомство.

В настоящее время эти земельные участки находятся под арестом.

Экс-командир воинской части получил подозрение в превышении власти или служебных полномочий.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ДБР инициировало ходатайство по мере пресечения – содержанию под стражей с возможностью внести залог в размере 21 млн грн.

  • ДБР сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области. Ведомство заявляет, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.
  • Правоохранители сообщили о подозрении пограничнику, который служил в Закарпатье и оказался агентом спецслужб РФ.
  • Командир и солдат-гранатометчик отдела охраны Тернопольского Объединенного городского ТЦК получили подозрения в пытках и похищении от ДБР.

Читайте также: В Запорожье военком незаконно мобилизовал грузовики на 11 млн грн – ДБР

Артём Джерипа
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