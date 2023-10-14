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Держбюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру екскомандиру військової частини з Дніпра у незаконному відчуженні на користь частини двох великих торгових павільйонів на набережній міста. Фото публікує Офіс генерального прокурора.

Командир 128-ї бригади тероборони міста Дніпро Олександр Водолазький повідомив, що отримав підозру. За його словами, на орендованих ділянках набережної будувалися оборонні споруди в умовах, коли захисники чекали російські війська на підступах до Дніпра.

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За даними слідства, полковник у березні 2022 року видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини.

Проте у документі не було вказано, для яких саме підрозділів призначене це майно, зауважує ДБР.

До того ж одразу після появи цього документа, павільйони були захоплені та розібрані під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської громади, яке не мало "жодного стосунку" до частини та державних органів, заявляє відомство.

Земля, на якій розташовувались павільйони, була огороджена і на ній розпочали підготовку до приватного будівництва, зазначає слідство.

Як стверджує ДБР, експертизи встановили, що власникам павільйонів (фізичним та юридичним особам) загалом було завдано збитків на 21 млн грн.

Висновок судової військової експертизи підтвердив незаконність наказу та дій командира, заявляє відомство.

Наразі ці земельні ділянки перебувають під арештом.

Екскомандир військової частини отримав підозру у перевищенні влади чи службових повноважень.

Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

ДБР ініціювало клопотання щодо запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 21 млн грн.

Відомство не називає імені обвинуваченого.

Водолазький повідомив, що в нього відбувся черговий обшук, попередній був 21 липня.

За словами командира, йому ставлять в провину те, що на початку березня 2022 року 128-а бригада ТРО під його керівництвом будувала взводні опорні пункти та пункти блокування на набережній Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.

"Ви пам'ятаєте, що на початку березня 2022 року була дуже складна обстановка, росіяни щоденно просувалися на сотні кілометрів, були оточені Київ, Харків, Чернігів, захоплений Херсон. Почались ракетні обстріли Дніпра. З дня на день ми чекали російські війська на підступах Дніпра. Для цього будувалася оборона в місті й навколо. Я відповідав за захист Дніпра", – написав військовий.

Він також повідомив, що на 16-17 жовтня його викликають до в Київ на допит до ДБР.

"Думаю, що посіпаки влади виконають свій задум. Звертаюсь до всіх, хто мене знає, зробити репост і підтримати мене. Де були всі ці праведники, коли була загроза Дніпру та Україні? Маю надію, що справедливість і правда є в Україні", – заявив Водолазький.

ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненської області. Відомство заявляє, що він забезпечив незаконну виплату у пів мільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини.

Правоохоронці повідомили про підозру прикордоннику, який служив на Закарпатті та виявився агентом спецслужб РФ.

Командир та солдат-гранатометник відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського ТЦК отримали підозри у катуванні та викраденні від ДБР.

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